بطولة انقلترا: مانشستر يونايتد يعلن إقالة مدربه الهولندي تين هاغ

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أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنقليزي اليوم إقالة الهولندي إريك تين هاغ مدرب الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بسبب تراجع نتائج الفريق.

وقال النادي الإنقليزي في بيان:" تين هاغ غادر منصبه، نتوجه له بالشكر على كل ما قدمه للنادي، ونتمنى له التوفيق في مستقبله".

وأضاف البيان: سيتولى رود فان نيستلروي مهمة تدريب الفريق بمساعدة الجهاز الفني الحالي بشكل مؤقت، حتى يتم تعيين مدرب جديد بصفة دائمة.

وتدهورت نتائج مانشستر يونايتد هذا الموسم في البطولة الإنقليزية، وتلقى أكثر من خسارة آخرها أمام وست هام يونايتد أمس الأحد بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة التاسعة من المسابقة، ما أدى إلى تراجع ترتيب الفريق إلى المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة.



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وتلقى مانشستر يونايتد أربع هزائم هذا الموسم واكتفى بثلاثة انتصارات وتعادلين على مستوى البطولة.

وتولى تين هاغ مسؤولية تدريب مانشستر يونايتد في إفريل عام 2022 بعقد كان من المفترض أن يمتد حتى 2026.

وقاد الفريق للحصول على لقبين محليين، حيث فاز بكأس الرابطة العام الماضي، وكأس الاتحاد الإنقليزي هذا العام.