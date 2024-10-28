حجز أكثر من 500 قرص مخدر بالقصرين.. وتفكيك شبكة دولية لترويج المخدرات (الحرس الوطني)

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تمكنت الوحدات التابعة لمنطقة الحرس الوطني بالقصرين، بمشاركة اختصاصات الادارة العامة لوحدات التدخل، من حجز 510 أقراص مخدرة بحوزة شخصين بالجهة.



وأوضحت الادارة العامة للحرس الوطني في بلاغ نشرته اليوم الإثنين، أنه تم التعرف على المظنون فيهما بعد إجراء جملة من التحريات بالتنسيق مع النيابة العمومية، وذلك على إثر توفر معلومات لدى الوحدات المذكورة، مفادها اندماج شخصين في مجال ترويج المواد المخدّرة بالجهة.





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وأكدت أن النيابة العمومية، أذنت بعد مراجعتها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، داعية عموم المواطنين الى دعم جهود وحدات الحرس الوطني في مكافحة جريمة ترويج المخدرات، عبر الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه على الرقم 71860135، حفاظا على أمن المجتمع وسلامته.



وأوردت الادارة العامة للحرس الوطني في بلاغ ثان لها اليوم، أنه تم تفكيك شبكة دولية مختصة في تهريب المواد المخدرة، والقبض على شخصين من عناصرها، وحجز 4 صفائح من مخدر القنب الهندي.



وبينت أنه على إثر توفر معلومات لدى وحدات الفرقة المركزية لمكافحة المخدّرات بالإدارة الفرعية للأبحاث بإدارة الإستعلامات والأبحاث للحرس الوطني، مفادها نشاط ذوي شبهة في ترويج المواد المخدّرة بين تونس ودولة أجنبية عربية، تم تعميق التحريات في نطاق عمليّة أمنية نوعيّة، وضبط شخصين من عناصر الوفاق الإجرامي وحجز المخدرات.



وأكدت أنه بمراجعة النيابة العمومية، أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.