بن عروس: انطلاق موسم جني الزيتون وسط تقديرات بصابة تناهز 13 ألف طنّ من زيتون الزيت

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انطلق، اليوم الاثنين، في ولاية بن عروس، موسم جني الزيتون وسط تقديرات، بصابة للموسم الفلاحي 2024-2025، تناهز 13000 طنّ من زيتون الزيت أي ما يعادل 2600 طنّ من الزيت.



وأعطى والي بن عروس، وسام مرايدي، إشارة انطلاق موسم جني الزيتون، خلال زيارة أداها إلى إحدى الضيعات الفلاحية التابعة لإحدى الشركات الفلاحية المنتصبة بمنطقة الخليدية من معتمدية مرناق، أين تابع عملية الجني، ثم عملية العصر والتحويل بمعصرة عصرية تابعة لنفس الشركة بعد أن قام بزيارة منبت لإنتاج مشاتل الزيتون.

ووفق تقديرات المصالح الفنية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، فقد تطور إنتاج زيتون الزيت هذا الموسم بنحو 44 بالمائة مقارنة بالموسم المنقضي ليصل إلى 13000 طنّ بعد أن كان في حدود 9000 طنا.



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ويبلغ العدد الجملي لزياتين المائدة المنتجة حوالي 29 ألف و650 عود زيتون، وتمتد على مساحة تقدر بـ350 هكتارا موزعة على 6100 عود زيتون من الأشجار المطرية المنتجة، و23 الفا و550 عود زيتون من الأشجار المروية المنتجة بمردودية متفاوتة بين الأشجار بحسب مناطق الإنتاج.

كما يبلغ عدد زياتين الزيت المنتجة 546 الفا و500 عودا، وتمتد على مساحة جغرافية تقدر بـ7250 هكتارا موزعة على 373 زياتين مطرية منتجة و173 الفا و500 زياتين مروية منتجة.

وتمثل المساحات الجملية للزياتين نسبة 18 بالمائة من الاراضي الصالحة للزراعة، و40 بالمائة من المساحات المخصصة للأشجار المثمرة بالولاية، وتتوزع نوعية الزياتين بين 81 بالمائة زياتين منتجة، و9 بالمائة زياتين هرمة، و10 بالمائة زياتين فتية.

وتقدر حاجيات القطاع من اليد العاملة بالجهة بنحو 162500 يوم عمل وذلك بتقديرات أولية في حدود 1625 موطن شغل موسمي خلال المدة المخصصة للجني.

وفي هذا السياق، دعت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس منتجي الزيتون الى التقيد بتطبيق الأمر عدد 3726 بسنة 2009 والمتعلق بتنظيم جني الزيتون ونقله، والانطلاق في عملية الجني عند النضج التام للزيتون، وعدم استعمال العصي تجنبا لإتلاف البراعم، واستعمال الأمشاط عند الجني، والاعتماد على المفارش البلاستيكية لحماية المنتوج من التلف، وعدم استعمال الأكياس البلاستيكية لنقل المنتوج، والتجميع في الصناديق حفاظا على جودة الزيت، وتحسيس أصحاب المعاصر بعدم ترك الزيتون بالأحواض مدة طويلة لتجنب ارتفاع حموضة الزيت، إلى جانب دعوة الفلاحين للتوسع في غراسة الزيتون المكثف والمروي وتجديد الغراسات الهرمة.

ويبلغ عدد المعاصر بالجهة 9 معاصر بطاقة تحويل تقدر بحوالي 1080 طنّا في اليوم وبطاقة خزن جملية في حدود 8100 طن.

وقد تم تخصيص المصب القديم بمنطقة بوربيع كمساحة لتجميع وسكب المرجين في أحواضه الأربعة، والتي تقدر طاقة خزنها بنحو 8100 طنّ من هذه المادة التي سيتواصل اعتمادها كسماد عضوي للأشجار بعد أن أثبت نجاعته من خلال عديد التجارب المجراة على عديد الضيعات الفلاحية.