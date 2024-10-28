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انس جابر تخسر 12 مرتبة وتتراجع الى المركز 41 عالميا في التصنيف الجديد للاعبات التنس المحترفات

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Publié le Lundi 28 Octobre 2024 - 09:06 قراءة: 0 د, 34 ث
      
فقدت التونسية انس جابر 12 مرتبة لتتراجع الى المركز الحادي والاربعين في التصنيف العالمي الجديد للاعبات التنس المحترفات الصادر اليوم الاثنين.

ويعود هذا التراجع المتواصل لانس جابر في الترتيب العالمي لتوقفها عن النشاط منذ شهر اوت الفارط وابتعادها عن ملاعب الكرة الصفراء لاسباب صحية.

...

عالميا، بقيت البيلاروسية آرينا سابالينكا في الصدارة امام البولونية ايغا شفايتيك والامريكية كوكو غوف في حين تقدمت الايطالية جاسمين باوليني الى المركز الرابع متبوعة بالكازاخستانية ايلينا ريباكينا ثم الامريكية جيسيكا بيغولا التي تراجعت مركزين لتصبح في المرتبة السادسة.
وظلت الصينية كينوين زهينغ في المركز السابع والامريكية ايما نافارو في المركز الثامن ثم الروسية داريا كاستاكينا في المركز التاسع بينما تقدمت الامريكية دانيال كولينس مرتبة لواحدة لتصبح في الصف العاشر.


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