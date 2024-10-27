تونس تحتضن المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي للسكري بمنطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط من 31 اكتوبر الى 2 نوفمبر 2024

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تحتضن تونس، لأول مرة، المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي للسكري لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وذلك خلال في الفترة الممتدة من 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2024.



وينتظم المؤتمر، حسب بلاغ لوزارة الصحة، ببادرة من الجمعية التونسية لأمراض الغدد الصماء والسكري والأمراض الاستقلابية وودادية أطباء الغدد والسكري بصفاقس، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 20 دولة من إفريقيا وأوروبا وآسيا.





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سيكون المؤتمر فرصة مميزة لاستكشاف آخر التطورات الطبية في مجالات أمراض الغدد الصماء والسكري، حيث يلتقي أكثر من 150 خبيراً من جميع أنحاء العالم ضمن برنامج ثري يشمل 50 محاضرة علمية وعدداً من الورشات المتخصصة، ما يتيح منصة غنّية للتبادل العلمي والتعاون المهني.

