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سوسة: اصدار قرارات اخلاء فورية لعقار سكني مهدد بالانهيار

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Publié le Dimanche 27 Octobre 2024 - 16:24 قراءة: 0 د, 35 ث
      
أصدرت بلدية سوسة، امس السبت، قرارت إخلاء فورية لشاغلي عقار سكني مهدد بالانهيار يضم 8 شقق متداعية للسقوط كائن بحي قبادجي بسوسة المدينة.
وأفاد كاتب عام بلدية سوسة مراد بن سالم في تصريح ل(وات) ان قرارات الاخلاء جاءت علي اثر الإشعار بانهيار جزء من العقار وفقا لما عاينه المهندس الانشائي.

وقد تدخلت مصالح بلدية سوسة لتطويق البناء المهدد بالانهيار ليتم اثر ذلك اصدار قرارت إخلاء فورية لشاغلي العقار وسماعهم وإعلامهم بوجوب إخلاء العقار فورا وتعليق القرارات من طرف الأعوان الضابطة الإدارية علي المحل المهدد بالانهيار.
...


كما تم تعليق نسخة من القرارات ببهو مقر الدائرة البلدية وبالموقع الرسمي للبلدية مع مواصلة باقي الإجراءات القانونية.


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