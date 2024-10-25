صفاقس... تفكيك شبكة مختصة في تهريب وتصنيع المخدرات والاتجار بها

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تمكنت فرقة امنية بصفاقس من تفكيك شبكة مختصة في تهريب وتصنيع المخدرات والاتجار بها وضبط 4 من عناصرها وحجز حوالي 1.5 كلغ من مخدر الكوكايين ومعدات وأدوات تصنيع صفائح مخدر القنب الهندي وكمية من المخدر المذكور

وذكر بلاغ صادر اليوم الجمعة عن الادارة العامة للامن الوطني انه بعد سلسلة من العمليات الامنية والتحريات الميدانية، تمكن اطارات واعوان الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بصفاقس بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني وبعد التنسيق المتواصل مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 01، من الكشف عن عصابة لترويج المخدرات والقاء القبض على أربعة من عناصرها وحجز ما يلي:

- 10 صفائح من مخدر القنب الهندي تزن حوالي 1كغ

- 8 صفائح متوسطة الحجم من مخدر القنب الهندي تزن حوالي 400 غرام



...



- كمية من مسحوق ابيض اللون متحجر يشتبه في كونه مخدر الكوكايين تزن حوالي 1.5 كغ

- كمية من عجين بني اللون يشتبه في كونه مخدر القنب الهندي تزن حوالي 150 غرام

- قالبين خشبيين اثنين لتشكيل عجين القنب الهندي وتحويله الى صفيحة

- 3 لفافات ورقية وبلاستيكية لتغليف المخدرات

- 126 لصاقة ورقية (طوابع) تحمل اسماء وشعارات يتم لصقها فوق صفائح مخدر القنب الهندي

- آلتين اثنتين لقص وتجزئة المخدرات

- كمية صغيرة من حشيش جاف يشتبه في كونه مخدر الماريخوانا

- مبلغ مالي قدره 400 دينار

- دراجتين ناريتين يتم استخدامها في ترويج المخدرات.



واضاف البلاغ انه بعد استشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1 ، اذن ممثلها بالاحتفاظ بالمظنون فيهم من اجل تكوين وفاق لارتكاب جرائم المخدرات داخل البلاد التونسية ومواصلة الابحاث.





