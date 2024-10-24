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صفاقس: التأكيد خلال جلسة عمل أهمية الشركات الأهلية كمنوال جديد للتنمية المحلية والجهوية

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Publié le Jeudi 24 Octobre 2024 - 10:23 قراءة: 0 د, 51 ث
      
تم خلال جلسة عمل إنعقدت مساء امس الأربعاء، بمقر ولاية صفاقس، لمتابعة برنامج الشركات الأهلية وما تم إنجازه، التاكيد على أهمية الشركات الأهلية كمنوال جديد للتنمية المحلية والجهوية والآفاق التي تفتحها لأصحاب الأفكار والمبادرات.

ودعا والي الجهة، محمد الحجري، بالمناسبة، إلى ضرورة الإحاطة بأصحاب الشركات الأهلية، وتيسير المفاهيم والإجراءات إنطلاقا من التأسيس مرورا بمختلف مراحل التكوين والشروط القانونية للإحداث.
وتم خلال الجلسة إستعراض الجوانب التشريعية المنظمة للشركات الاهلية ومختلف إجراءات الإحداث وطبيعة المقاربة الإقتصادية والإجتماعية لهذا المنوال التنموي الجديد، فضلا عن آليات المرافقة والإحاطة التي توفرها سلطة الإشراف للراغبين في إحداث شركة أهلية بالتعاون مع مختلف المتدخلين بهدف المساعدة والتوجيه وتبسيط الإجراءات.
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يذكر أن هذه الجلسة، قد تمت بحضور المعتمد الأول، والكاتب العام للولاية، وممثلي الإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني، والإدارة الجهوية للتنمية، والإدارة الجهوية لوكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية، والإدارة الجهوية لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد، والبنك التونسي للتضامن بفرعيه صفاقس1 وصفاقس2.

وتوجد بولاية صفاقس شركة أهلية واحدة مجالها البيئة تحصلت على التراخيص الإدارية اللازمة وهي في طور الإنتاج، وحوالي 7 شركات أهلية أخرى هي في طور التأسيس والإكتتاب.


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