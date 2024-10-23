الرابطة 1- لقاء الاولمبي الباجي والنادي الافريقي في مجاز الباب

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اعلن الاولمبي الباجي اليوم الاربعاء ان مباراته ضد النادي الافريقي لحساب الجولة السادسة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم ستقام بالملعب البلدي بمجاز الباب يوم السبت القادم بداية من الساعة 14 و30 دقيقة.



واوضح نادي عاصمة السكر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" ان اللقاء سيقام بحضور الجمهور بعد استيفاء العقوبة مبينا انه سيتم تحديد عدد الجماهير غدا خلال الاجتماع الامني للمقابلة.





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وفي ما يل تذكير ببرنامج الجولة:

السبت 26 اكتوبر

في رادس - س 17 و30

الترجي الرياضي - النادي البنزرتي

في مجاز الباب - س 14 و30

الاولمبي الباجي - النادي الافريقي

في المتلوي - س 14 و30

نجم المتلوي - النجم الساحلي

في تطاوين - س 14 و30

اتحاد تطاوين - شبيبة العمران



الاحد 27 اكتوبر

في باردو - س 14 و30 (دون حضور الجمهور)

الملعب التونسي - مستقبل قابس

في سليمان - س 14 و30

مستقبل سليمان - اتحاد بنقردان

في صفاقس - س 16

النادي الصفاقسي - الترجي الجرجيسي

في المنستير - س 14 و30

الاتحاد المنستيري - قوافل قفصة