الحرس الوطني :انقطاع حركة المرور بعدد من الطرقات بولايات سوسة والمنستير وصفاقس

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اعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني صباح اليوم الاربعاء في بلاغ تحذيري موجه الى مستعملي الطريق عن تسجيل انقطاع حركة المرور في عدد من الطرقات بالبلاد

وتتعلق هذه الإنقطاعات بالطرقات التالية :



1/سوسة :الطريق الجهوية رقم 133 مستوى منطقة عين مذاكر معتمدية النفيضة الرابطة بين النفيضة وزغوان بسبب إرتفاع منسوب المياه بوادي الخروب جراء تهاطل الأمطارولا يمكن تحويل حركة المرور .



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2/المنستير : الطريق المعبدة والغير مرقمة مستوى عمادة التوازرة المكنين الرابطة بين أولاد مي وعميرة التوازرة بسبب إرتفاع منسوب المياه بوادي العمارات جراء تهاطل الأمطار ولا يمكن تحويل حركة المرور

3/المنستير : الطريق المعبدة وغير المرقمة مستوى عمادة التوازرة المكنين الرابطة بين قرية العمارات والخور بسبب إرتفاع منسوب المياه بوادي الكرادة جراء تهاطل الأمطار، ولا يمكن تحويل حركة المرور .

4/ المنستير : الطريق المعبدة وغير المرقمة مستوى منطقة معتمر الرابطة بين الثريات والوردانين بسبب إرتفاع منسوب المياه جراء تهاطل الأمطارولا يمكن تحويل حركة المرور

5/ المنستير : الطريق الجهوية رقم 82 مستوى مسجد عيسى الرابطة بين مسجد عيسى والساحلين بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار ويمكن تحويل حركة المرور عبر مفترق البنزرتي .

6/صفاقس : الطريق الوطنية رقم 14 مستوى منطقة الشعال المحرس الرابطة بين صفاقس وقفصة بسبب إرتفاع منسوب المياه بوادي الشعال جراء تهاطل الأمطار ولا يمكن تحويل حركة المرور

7/صفاقس : الطريق الوطنية رقم 14 مستوى وادي الصغار الرابطة بين صفاقس وعقارب بسبب إرتفاع منسوب المياه بوادي الصغار جراء تهاطل الأمطار ولا يمكن تحويل حركة المرور

8/صفاقس : الطريق الوطنية رقم 13 مستوى بئر الملولي الرابطة بين صفاقس وسيدي بوزيد بسبب إرتفاع منسوب المياه بوادي الملولي جراء تهاطل الأمطار ولا يمكن تحويل حركة المرور .



واشار البلاغ انه تم فتح عدد من الطرقات اواستئناف حركة المرور بها وهي :

1/ سوسة :الطريق الجهوية رقم 88 مستوى مفترق وادي حمدون والرابطة بين سوسة والمنستير

2/ المنستير : الطريق الجهوية رقم 191 مستوى وادي بوسيالة والرابطة بين جمال وبني حسان .

ودعت الادارة العامة للحرس الوطني مستعملي الطريق الى أخذ الاحتياطات اللازمة وترك مسافة الأمان والتعديل من السّرعة مع استعمال الأضواء أثناء التنقل والتقيّد بقواعد السّير والجولان وعدم المجازفة بالنقاط الزرقاء وأماكن تجمع أو سيلان المياه الجارفة.