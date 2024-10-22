Babnet

المهدية: تعليق الدروس بعدد من المعتمديات بسبب التقلبات الجوية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6499295341e656.46504303_ofilmjpehgqkn.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 22 Octobre 2024 - 12:36 قراءة: 0 د, 25 ث
      
قررت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بولاية المهدية، تعليق الدروس ب07 معتمديات من أصل 13 معتمدية وذلك طيلة اليوم الثلاثاء.
وطال القرار، الذي اتخذ بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها الجهة، كل من معتمدية المهدية ورجيش وقصور الساف وسيدي علوان والبرادعة والشابة وملولش، حيث علقت الدروس بكافة المؤسسات التربوية بالمراحل الإبتدائية والإعدادية والثانوية، علاوة على مراكز التكوين المهني.
وشهدت جهة المهدية، هطول أمطار غزيرة خلال آخر الأسبوع المنقضي وليلة أمس الاثنين، مع توقع الأرصاد الجوي لتواصل هذه التقلبات إلى غاية يوم غد الأربعاء.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 296198


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
قانون المالية لسنة 2025
Toutes les news BBC
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 13:51 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
رئاسيات 2024
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*