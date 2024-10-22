المهدية: تعليق الدروس بعدد من المعتمديات بسبب التقلبات الجوية

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قررت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بولاية المهدية، تعليق الدروس ب07 معتمديات من أصل 13 معتمدية وذلك طيلة اليوم الثلاثاء.

وطال القرار، الذي اتخذ بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها الجهة، كل من معتمدية المهدية ورجيش وقصور الساف وسيدي علوان والبرادعة والشابة وملولش، حيث علقت الدروس بكافة المؤسسات التربوية بالمراحل الإبتدائية والإعدادية والثانوية، علاوة على مراكز التكوين المهني.

وشهدت جهة المهدية، هطول أمطار غزيرة خلال آخر الأسبوع المنقضي وليلة أمس الاثنين، مع توقع الأرصاد الجوي لتواصل هذه التقلبات إلى غاية يوم غد الأربعاء.