سوسة: تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية والتكوينية والجامعية على خلفية تواصل تهاطل الامطار

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اعلن والي سوسة سفيان التنفوري، أن اللجنة الجهوية للتوقي من الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، قررت تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية والتكوينية والجامعية بالجهة انطلاقا من الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء.



وجاء هذا القرار على خلفية تواصل تهاطل الامطار منذ فجر اليوم الثلاثاء وتحسبا من مخاطر للتقلبات الجوية.





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يذكر ان اللجنة الجهوية للتوقي من الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، اجتمعت امس الاثنين بمقر الولاية، واكد الوالي أهمية وضع كل الإمكانيات المتاحة للتدخل في الحالات الطارئة بهدف تحديد برنامج تدخل واضح باهم النقاط الزرقاء بالولاية.

