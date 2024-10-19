بطولة كالغاري الكندية للتنس - التونسي عزيز دوقاز يصعد الى الدور قبل النهائي

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تاهل لاعب التنس التونسي عزيز دوقاز المصنف 201 عالميا الى الدور نصف النهائي لبطولة كالغاري الكندية البالغ مجموع جوائزها المالية 82 الف دولار بفوزه مساء الجمعة على الكولومبي نيكولاس ميجيا المصنف 227 عالميا بنتيجة 2-صفر (6-1 و6-4).



وكان دوقاز ازاح في الدورين الماضيين الالماني ماكس فيسكانت المصنف 500 عالماي بنتيجة 2-1 (6-3 و6-7 و6-2) الامريكي ايدان مايو المصنف 334 عالميا بنتيجة 2-صفر (6-4 و6-4).





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وسيواجه عزيز دوقاز في نصف النهائي اليوم السبت الامريكي ميرفي كاسون المصنف 599 عالميا الذي بلغ المربع الذهبي بازاحته الكندي الكسيس غالارنو المصنف 250 عالميا بنتيجة 2-1 (6-7 و7-6 و7-6).



