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البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة (الجولة 6): النتائج والترتيب

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Publié le Mercredi 16 Octobre 2024 - 20:31 قراءة: 0 د, 36 ث
      
في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مقابلات الجولة السادسة للبطولة الوطنية لكرة السلة المحترفة التي دارت مساء اليوم الاربعاء :

في قاعة بوهيمة في رادس
النجم الرادسي - نجم حلق الوادي 70-90
...

في قاعة قرمبالية
الدالية الرياضية بقرمبالية - الاتحاد المنستيري 61-68
في قاعة حمام سوسة
النجم الساحلي - النادي الافريقي 53-60
في قاعة خواجة بالمهدية
نادي كرة السلة بالمهدية - اتحاد الانصار 70-74
في قاعة عزيز ميلاد بالقيروان
شبيبة القيروان - شبيبة المنازه 81-60

الترتيب
النادي الافريقي 12 6
شبيبة القيروان 11 6
الاتحاد المنستيري 11 6
النجم الساحلي 10 6
نجم حلق الوادى 9 6
نادي كرة السلة بالمهدية 8 6
شبيبة المنازه 8 6
اتحاد الانصار 8 6
الدالية الرياضية بقرمبالية 7 6
النجم الرادسي 6 6





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