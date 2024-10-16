البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة (الجولة 6): النتائج والترتيب

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في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مقابلات الجولة السادسة للبطولة الوطنية لكرة السلة المحترفة التي دارت مساء اليوم الاربعاء :



في قاعة بوهيمة في رادس

النجم الرادسي - نجم حلق الوادي 70-90



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في قاعة قرمبالية

الدالية الرياضية بقرمبالية - الاتحاد المنستيري 61-68

في قاعة حمام سوسة

النجم الساحلي - النادي الافريقي 53-60

في قاعة خواجة بالمهدية

نادي كرة السلة بالمهدية - اتحاد الانصار 70-74

في قاعة عزيز ميلاد بالقيروان

شبيبة القيروان - شبيبة المنازه 81-60



الترتيب

النادي الافريقي 12 6

شبيبة القيروان 11 6

الاتحاد المنستيري 11 6

النجم الساحلي 10 6

نجم حلق الوادى 9 6

نادي كرة السلة بالمهدية 8 6

شبيبة المنازه 8 6

اتحاد الانصار 8 6

الدالية الرياضية بقرمبالية 7 6

النجم الرادسي 6 6







