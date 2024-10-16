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وزيرة الشؤون الثقافية تتابع سير العمل بدور الثقافة بولاية تونس

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Publié le Mercredi 16 Octobre 2024 - 19:58 قراءة: 0 د, 43 ث
      
عقدت وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي اجتماعا بمديري دور الثقافة بولاية تونس اليوم الأربعاء، خُصّص للاطلاع على الوضعية العامة لدور الثقافة وأبرز الإشكاليات المتعلّقة بها.

ويندرج هذا اللقاء، بحسب البلاغ الصادر عن وزارة الشؤون الثقافية، في إطار متابعة العمل بمختلف المؤسسات الثقافية الرّاجعة بالنظر إلى الوزارة.
وأكدت الوزيرة على ضرورة مزيد تكثيف العمل الأفقي بين المؤسسات والإدارات بالوزارة لتحسين مستوى المضامين التي تقدّمها دور الثقافة التابعة لولاية تونس وعددها 21 بين الصنفين الأول والثاني، إلى جانب العمل على حلّ الإشكاليات العقارية وتحسين البنى التحتية لهذه المنشآت، فضلا عن مزيد البحث في مضامين التنشئة الثقافية وتطوير المنظومة الرّقمية داخل هذه المؤسسات.
...

وتمّ خلال هذا اللقاء استعراض مختلف الإشكاليات المالية والعقارية واللوجستية والتشريعية التي تعيق العمل في عدد من دور الثقافة بولاية تونس، والنّظر في خطط عمل ناجعة لحلّ هذه الإشكاليات، بالتعاون مع مصالح وزارة الشؤون الثقافية ومختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية أو الخاصة المتداخلة.


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