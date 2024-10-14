ملعب الطيب المهيري بصفاقس: قريبا إنطلاق أشغال الإنارة وتليها تركيز الكراسي

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قال كاتب عام بلدية صفاقس المكلف بتسيير شؤونها، عادل بالرحومة، أنه "تم غلق ملف الإنارة الخاص بملعب الطيب المهيري ومن المنتظر إنطلاق الأشغال في الأيام القليلة القادمة وذلك بعد الموافقة على كافة الإجراءات والمصادقة عليها من قبل لجنة الصفقات التي إنعقدت صباح اليوم الإثنين على مستوى بلدية صفاقس".



وأضاف خلال ندوة صحفية إنعقدت بعد ظهر اليوم أنه "بالنسبة لإقتناء الكراسي، فقد تم نهاية الأسبوع الفارط الإعلان عن طلب عروض ثان وسيقع الانتهاء من هذا الملف بعد 15 يوما حسب المعطيات الأولية من اجل المرور الى مرحلة التركيز إثر الإنتهاء من أشغال الإنارة".

وأوضح أن "طلب العروض الأول الخاص بإقتناء الكراسي لم يكن مطابقا لكراس الشروط التي حددتها لجنة الصفقات العمومية ببلدية صفاقس" مؤكدا أن "البلدية كانت حريصة على احترام الإجراءات القانونية دون حصول اي خلل أو خطأ".



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ودعا بالرحومة جميع مواطني صفاقس إلى إيلاء مزيد من الثقة في بلديتهم قائلا "هدفنا الوحيد محليا وجهويا ومركزيا هو أن يخوض النادي الرياضي الصفاقسي مباريات مرحلة المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم في ملعب الطيب المهيري".

وتابع في هذا السياق "بالانتهاء من ملف الإنارة وملف إقتناء الكراسي وتركيزها، نكون قد نجحنا في تأهيل ملعب الطيب المهيري لإحتضان مباريات النادي الصفاقسي في مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية".

من جهته، قال الناطق الرسمي بإسم النادي الرياضي الصفاقسي، جوهر لعذار، أن "الهيئة المديرة لم تدخر جهدا لتأهيل ملعب الطيب المهيري حتى يتسنى للفريق خوض مقابلاته بدور المجموعات لكاس الكونفدرالية امام جماهيره".

وأوضح أن اشغال الإنارة ستنطلق في الأيام القليلة القادمة على ان تتبعها عملية تركيز الكراسي مؤكدا إلتزام بلدية صفاقس والولاية ومندوبية الشباب والرياضة لإنجاح ملف تأهيل ملعب الطيب المهيري قاريا".

وخلص إلى القول "إن المساعي حثيثة من قبل كل الأطراف حتى يخوض النادي الرياضي الصفاقسي مباراته الافتتاحية ضمن مرحلة المجموعات يوم 27 نوفمبر القادم في ملعب الطيب المهيري، وفي حال إستحالة الأمر، فإنه سيظطر إلى اجرائها بملعب حمادي العقربي برادس في إنتظار أن يكون ملعب الطيب المهيري جاهزا لاستضافة مقابلة الجولة الرابعة المقررة يوم 5 جانفي القادم".

يذكر ان النادي الرياضي الصفاقسي سيلعب في مرحلة المجموعات لكاس الكونفدرالية الافريقية ضمن المجموعة الاولى الى جانب سيمبا التنزاني وقسنطينة الجزائري وبرافوس الأنغولي.

