الدورة التأسيسية من "مهرجان السيدة نعمة للثقافة والفنون بأزمور" من 18 إلى 20 أكتوبر 2024

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تفتتح يوم الجمعة 18 أكتوبر فعاليات الدورة التأسيسية من "مهرجان نعمة للثقافة والفنون بأزمور" لتمتد على مدى ثلاثة أيام إلى 20 أكتوبر 2024.

هذا المهرجان الذي تنظمه دار الشباب بأزمور بالاشتراك مع فرع الكشافة التونسية فوج "أبو القاسم الشابي" بقليبية، يضم في برنامجه العديد من الأنشطة من معارض وورشات وعروض فنية ومحاضرات. وستخصص الورشات للرسم والتصوير الرقمي والتركيب.

وسيكون جمهور المهرجان على موعد مع معرض خاص بالفنانة نعمة وزيارة إلى منزلها إضافة إلى معرض حرفيات، إضافة إلى عرض الحكواتي.

وفي الجانب التعريفي بتاريخ الفنانة "نعمة" الثقافي ستنتظم محاضرة بعنوان "السيدة نعمة والحياة الثقافية " ومداخلة للمؤرخ عبد الستار عمامو. كما ستشهد التظاهرة تنظيم أمسيتين فنيتين، الأولى في سهرة 18 أكتوبر وتتضمن عرض السلامية وعرضا موسيقيا لمواهب شبابية في الغناء والعزف، ومسامرة شعرية. أما الأمسية الفنية ليوم 19 أكتوبر فستكون بإمضاء الفنانة علية بالعيد ونور شيبة.



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وستنتظم فعاليات هذه الدورة التأسيسية من مهرجان نعمة للثقافة والفنون في أربعة فضاءات من مدينة أزمور وهي دار الشباب أزمور وقاعة البلدية وقصر البلدية ووسط المدينة .