تصنيف لاعبات التنس المحترفات - انس جابر تتراجع الى المركز الثالث والثلاثين عالميا

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تراجعت التونسية انس جابر 4 مراكز في التصنيف الجديد للاعبات التنس المحترفات الصادر اليوم الاثنين لتصبح في المرتبة الثالثة والثلاثين عالميا.

ومنذ منتصف شهر اوت الماضي، ابتعدت انس جابر عن ملاعب الكرة الصفراء قبل ان تعلن خلال شهر سبتمبر انسحابها من كافة البطولات المقررة سنة 2024 بعد استشارة فريقها الطبي في ظل تتالي الاصابات.



وبقيت البولونية ايغا شفايتيك متصدرة للترتيب العالمي متقدمة البيلاروسية آرينا سابالينكا صاحبة المركز الثاني في حين صعدت الامريكية كوكو غوف مرتبة واحدة لتتقدم الى المركز الثالث على حساب مواطنتها جيسيكا بيغولا التي تراجعت الى المركز الرابع. وظلت الكازاخستانية ايلينا ريباكينا في المركز الخامس والايطالية جاسمين باوليني في المركز السادس والصينية كينوين زهينغ في المركز السابع والامريكية ايما نافارو في المركز الثامن متبوعة بمواطنتها دانيال كولينس في المركز التاسع بينما ارتقت البرازيلية بياتريز حداد مايا الى المركز العاشر.