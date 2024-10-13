قابس : تهذيب عدد من الأحياء الشعبية

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تتواصل بولاية قابس أشغال تهذيب عدد من الأحياء الشعبية التي ستتدعم خلال الفترة القادمة بعدد من المشاريع الجديدة المبرمجة من قبل وكالة التهذيب والتجديد العمراني.



ومن بين المشاريع التي يتم تنفيذها مشروع تهذيب حي الحامة الشمالية وهو مشروع تقارب كلفته 7 مليون دينار وبلغت نسبة تقدم أشغاله 85 بالمائة ويتضمن مكونات عديدة تتوزع بين التعبيد والترصيف وتحسين السكن وتجديد شبكة مياه الشرب ومد شبكة للتطهير وانجاز منطقة خضراء.





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كما تشهد الجهة تهذيب حي سيدي راشد بشنني من معتمدية قابس الغربية بكلفة تقارب 4.8 مليون دينار وهو مشروع بلغت نسبة تقدم أشغاله 85 بالمائة وتضمن في مكوناته تعبيد وترصيف الطرقات ومد شبكة للتطهير وشبكة للانارة العمومية المقتصدة للطاقة وتهيئة منطقة خضراء.



كما تتوصل بوذرف أشغال تهذيب حي خير الدين بكلفة تقارب 4.6 مليون دينار وهو مشروع بلغت نسبة تقدم أشغاله 65 بالمائة ويتضمن في مكوناته تعبيد وترصيف الطرقات وتجديد شبكة مياه الشرب وتركيز شبكتين للتطهير والانارة العمومية وتحسين السكن.



كما انطلقت في نهاية شهر سبتمبر المنقضي الدراسات الخاصة بمشاريع تهذيب أحياء سيدي بولبابة والمدو بقابس الجنوبية وعرام وكتانة بمعتمدية مارث ويتواصل تنظيم الجلسات المفتوحة مع مكتب الدراسات لتحديد الأولويات والاصغاء لمقترحات المتساكنين بشأن تلك المشاريع.



من جهة أخرى كانت مشاريع التهذيب العمراني التي يتم انجازها بمعتمديات الحامة وقابس الغربية ووذرف محل متابعة ميدانية خلال الفترة الأخيرة من قبل والي قابس رضوان نصيبي الذي أشرف، خلال الأسبوع الجاري بحضور الكاتب العام للولاية غالب القلالي والادارات الجهوية المعنية، على جلسة فنية بمقر الولاية خصصت لمتابعة مشاريع وكالة التهذيب والتجديد العمراني وتذليل بعض الصعوبات التي اعترضت تنفيذ مشروع تهذيب خير الدين بوذرف.