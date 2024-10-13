تكريم المطرب التونسي لطفي بوشناق في افتتاح الدورة الـ32 لمهرجان الموسيقى العربية بالقاهرة

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تم تكريم المطرب التونسي لطفي بوشناق في افتتاح فعاليات الدورة الـ 32 لمهرجان الموسيقى العربية بالقاهرة التي انطلقت مساء الجمعة وتتواصل إلى غاية يوم 24 من شهر أكتوبر الحالي.



وشهدت السهرة الافتتاحية كذلك تكريم 19 شخصية فنية ساهمت في إثراء الساحة الثقافية في مصر والعالم العربي من بينهم والشاعر الراحل حسين (مصر)، والشاعر الراحل مأمون الشناوي(مصر)، والمطرب والملحن الراحل أحمد الحجار والفنان محمد محسن والموسيقار صلاح الشرنوبي (مصر)، والمطرب فؤاد زبادي(المغرب)، والفنان محمد منير (مصر) الموسيقار زياد الرحباني (لبنان) وقد غاب هذين الأخيرين عن التكريم.





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وقدم الفنان لطفي بوشناق في السهرة الافتتاحية التي أقيمت بمسرح النافورة بدار أوبرا القاهرة، أغنية "أنا حبيت وتحبيت" كلمات الشاعر آدم فتحي وألحان عبد الحكيم بلقايد، كما وجه بالمناسبة تحية لكل من الشعب الفلسطيني واللبناني والمصري. ثم تناوب على صعود الركح عدد من الفنانين والفرق الموسيقية من بينهم هاني شاكر وعلي الحجار ومدحت صالح (مصر) ولينا شاماميان (سوريا)، وفؤاد زبادي (المغرب) والفرقة الموسيقية كريشندو( المغرب ) .



وسيكون الجمهور على موعد خلال هذه الدورة المهداة إلى روح الموسيقار سيد درويش، بمناسبة مائوية رحيله، مع 47 حفلا موسيقيا بمشاركة 113 فنانا من 20 بلدا. كما يتضمن البرنامج عدة أنشطة ولقاءات تندرج في إطار مؤتمر الموسيقى العربية، الذى يناقش مجموعة من المحاور تتعلق بـ"الروافد الثقافية وواقع الموسيقى العربية" ، و"الأغنية العربية المعاصرة مصادر موسيقية متنوعة" و"تأثير الأغنية الشعبية على الإبداع العربي المعاصر" و"الموسيقي العربية والتأليف الموسيقي العالمى" و"التأثيرات المتبادلة بين الموسيقي العربية و موسيقي الفلامنكو الإسبانية".

