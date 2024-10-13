الأسبوع العالمي للمستثمر ينطلق الاثنين مقدما حزمة أنشطة لتعزيز الثقافة المالية

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/cmf.jpg width=100 align=left border=0>

- أعلنت هيئة السوق المالية ان الأسبوع العالمي للمستثمر الذي تقوم بتنظيمه سينطلق غدا الاثنين ليتواصل الى يوم 20 اكتوبر 2024 .



واكدت الهيئة انها ستقوم بتنظيم عديد التظاهرات لفائدة طلبة الجامعات التونسية قصد مزيد التعريف بالاسواق والمنتجات المالية وبمهام وآليات عمل الهيئة بما يمكن من المساهمة في تكوين جيل جديد من المستثمرين وتعزيز الثقافة المالية في تونس.





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وتهدف هذه التظاهرة التي اطلقتها المنظمة الدولية لهيئات الاوراق المالية وتشارك فيها الهيئة للمرة الخامسة على التوالي الى زيادة الوعي باهمية التعليم المالي وحماية المستثمرين



وتركز نسخة 2024 على مواضيع تتصل بالتكنولوجيا والتمويل الرقمي والاصول المشفرة والتمويل المستديم وتعكس هذه المواضيع التطورات الحالية للاسواق المالية العالمية والحاجة الى تعزيز المعرفة المالية لدى المستثمرين



واكدت الهيئة ان مشاركتها تعكس الإلتزام بتعزيز المبادرات في مجال الثقافة الرقمية وحماية المدخرين الى جانب المساهمة في تطوير مجالات التعاون مع الهيئات التعديلية



