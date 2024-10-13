الدورة الخامسة للمهرجان الدولي لفيلم المرأة "بعيونهن" من 12 الى 16 اكتوبر الجاري بنابل

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أعطيت، مساء أمس السبت، إشارة انطلاق الدورة الخامسة للمهرجان الدولي لفيلم المراة " بعيونهن" التي تتواصل من 12 الى 16 اكتوبر الجاري، بدور الثقافة بنابل وبمنزل تميم وبالمركز الثقافي الدولي بالحمامات وبالفضاء الثقافي "جيلان" بنابل.

وأشارت رئيسة المهرجان منال السويسي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء "وات"، على هامش الحفل الافتتاحي، إلى أن الدورة الخامسة للمهرجان الدولي لفيلم المراة " بعيونهن" تنتظم ببادرة من الجامعة التونسية لنوادي السينما تحت شعار " نساء احتللن الهامش" لترسيخ هذا الموعد السنوي المتجدّد المتخصّص في سينما المراة للاحتفاء بالنساء السينمائيات وبأفلامهن وليكون فضاء للتكوين والتفكير حول سبل دفع الابداع السينمائي النسائي.

ويعمل المهرجان كذلك، حسب محدّثة" وات"، على إبراز مكانة المراة في السينما سواء أمام الكاميرا أو خلفها وعلى تجاوز عقبة ضعف الفرص المتاحة أمامها وتطوير حضورها في عالم الصناعات السينمائية خاصة أن عديد التجارب بينت أن المراة قادرة على الإبداع، كل ما اتيحت لها الفرصة، وآخر دليل على ذلك فيلم ندى المازني حفيظ "المابين" الذي سيمثل تونس في مسابقة جوائز الأوسكار وقبلها فيلم كوثر بن هنية " بنات ألفة".

وكشفت السويسي، بالمناسبة، أن 16 فيلما من تونس والجزائر ولبنان وسلطنة عمان ومصر والمغرب، يتنافسون على جوائز المسابقة الرسمية، مسابقة الأافلام القصيرة التي لا تتجاوز 30 دقيقة، لافتة إلى أن لجنة تحكيم هذه الدورة تتكون من كل من ندى مازني حفيظ (رئيسة) والفنانة وجيهة الجندوبي وإشراق مطر ومحمد عبد الخالق رئيس مهرجان أصوان (مصر) لأفلام المراة والمنتج التونسي مصلح كريم.



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وتتضمن فعاليات المهرجان مجموعة من الفقرات الهامة منها فقرة خاصة بتكريم السينما الفلسطينية من خلال برمجة عرض مجموعة من الأفلام (بدار الثقافة بمنزل تميم) التي تعنى بالقضية الفلسطينية ومن بينها فيلم " أطفال بلا طفولة" للمخرجة خديجة حباشة التي تحضر فعليات المهرجان وستشارك في تنشيط "ماستر كلاس" حول تجربتها في تجميع ارشيف السينما الفلسطينية.

وتتيح هذه الدورة، حسب رئيسة المهرجان، فضاء للتفكير والتكوين من خلال تنظيم جلستين حورايتين تحت عنوان " حوارات ابداعية بعيونهن"، تعنى الأولى ب" الذكاء الاصطناعي والابداع السينمائي" وتخصص الثانية لموضوع " أفلام النساء رافعات لتعزيز إبداع السينمائيات". كما تتضمن أشغال هذه الدورة ورشات تكوينية في شكل إقامة فنية في إطار ورشة لتطوير السيناريو، تشرف عليها كاتبة السيناريو سامية عمامي بالاضافة الى ورشة " دقيقة ضوء" التي ستعنى بانتاج أفلام الموبايل تشرف عليها الاستاذ إيناس الحراثي.

وسيخصص جانب من عروض هذه الدورة للسينما الاسبانية التي تنزل ضيفة على هذه الدورة في طار قسم " نظرات متقاطعة" بالإضافة إلى تخصيص حيز من هذه التظاهرة لتقديم كتاب " سينمائيات تونسيات" للسينمائية التونسية هندة حوالة.

ووأكّدت رئيسة المهرجان منال السويسي في ذات السياق قائلة " بمهرجان بعيونهن نواصل نحن أبناء حركة نوادي السينما نضالنا لفتح الطريق أمام النساء المخرجات لنعزز نفاذهن لمساحات الإبداع الحر للتعبير عن رؤاهن وقضاياهن ونعمل على أن يكون المهرجان فضاء ملتزما بقضايا الوطن والشعب والمراة من خلال سينما تدافع عن الحق وتناضل من أجل العدالة".