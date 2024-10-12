الاولمبي الباجي ينهي العلاقة التعاقدية مع المدرب ناصيف البياوي بالتراضي

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اعلن الاولمبي الباجي مساء اليوم السبت عن انهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي مع ناصيف البياوي مدرب فريق الاكابر لكرة القدم

وكان البياوي حقق بداية موسم موفقة مع نادي عاصمة السكر الذي يحتل صدارة ترتيب الرابطة المحترفة الاولى رفقة النادي الافريقي برصيد 12 نقطة بعد مرور اربع جولات.

وفاز الاولمبي الباجي على كل من النجم الساحلي في سوسة 1-0 ومستقبل قابس 1-0 واتحاد بنقردان في بنقردان بنفس النتيجة وشبيبة العمران 2-1.

ويحل الفريق في الجولة الخامسة ضيفا على قوافل قفصة



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