تطاوين: يوم مفتوح لتقصي سرطان الثدي في المستشفى الجهوي بتطاوين بمناسبة شهر أكتوبر الوردي

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في إطار تظاهرة شهر أكتوبر الوردي، نظّم قسم النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي بتطاوين، بالتعاون مع الجمعية التونسية للصحة الانجابية، كامل اليوم السبت، يوما مفتوحا لتقصي سرطان الثدي احتضنه قسم العيادات الخارجية بالمستشفى وشمل إجراء الكشوفات والفحوصات اللازمة لتقصي مرض سرطان الثدي من قبل 4 طبيبات اختصاص يعملن في قسم النساء والتوليد.

وأوضحت رئيسة قسم أمراض النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي، إيمان الكراي، في تصريح لصحفي "وات"، أن تظاهرة شهر أكتوبر الوردي مخصّصة بالأساس للتحسيس والكشف عن هذا المرض الخبيث الذي يتطلب الشفاء منه التفطن اليه مبكرا، مشيرة إلى أنّها أعدت برنامج زيارات لعدّة مناطق ريفية منها ذهيبة ورمادة والبئر الاحمر وغمراسن، كما تقوم زميلاتها بدورهن بزيارات مماثلة لمناطق اخرى.

وثمّنت، بالمناسبة، مساهمة مركز التصوير الطبي الوحيد في الجهة في هذه التظاهرة، والّذي بادر بإقرار تخفيض بـ50 بالمائة عن كل كشف بالصدى (موموغرافي) لتقصي سرطان الثدي، نظرا لافتقار الجهة لهذا الجهاز في القطاعين العام والخاص.

وافتتح والي الجهة أمير القابسي هذه التظاهرة، وزار قسم النساء والتوليد الذي يضم 20 سريرا وسلم هدايا لفائدة الأطفال حديثي الولادة واطلع على ظروف اقامتهم وإقامة أمهاتهن.



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كما ثمّن، بالمناسبة، مجهودات مختلف الأطراف المعنية بهذه التظاهرة السنوية وصرّح أنه تمّ خلال الفترة الصباحية فحص اكثر من 500 إمرأة من بينهن ثلاث نساء يشتبه في إصابتهن بهذا المرض.

