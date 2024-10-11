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المنستير: عروض فرجوية متنوعة في افتتاح الموسم الثقافي الجديد بدار الثقافة بالمكنين

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Publié le Vendredi 11 Octobre 2024 - 16:43 قراءة: 1 د, 52 ث
      
تحت "الثقافة تجمعنا" برمجت دار الثقافة المكنين بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير وبلدية المكنين وبالتعاون مع المجتمع المدني عروضا فرجوية وموسيقية ومسرحية ومعارض في افتتاح الموسم الثقافي وأكتوبر الموسيقي 2024-2025 في الفترة 12-15 أكتوبر الجاري.

ويكون رواد دار الثقافة المكنين غدا السبت على الساعة الثالثة بعد الظهر على موعد مع ورشات حية في التنشيط الإذاعي مع الأستاذ هشام بوحاجب، ومسرح الشارع بعنوان "الشارع بين الفعل ورد الفعل" بإشراف الأستاذ ياسين بحرية، والابتكارات الفنية بعنوان "طفل مبدع" مع الأستاذة مروى إبراهيم، والقصة "شخصيتي تتحرك" مع الأستاذ أسماء بوجناح، والخزف الفني "إشارات المرور" بإشراف الأستاذ ناجح بوجناح، والتصوير الفوتوغرافي والسينما بإشراف شكري بن عبد الحفيظ حول كيفية صنع المكياج السينمائي والتعليق الصوتي.
ويتابع الأطفال يوم الأحد 13 أكتوبر الجاري على الساعة العاشرة صباحا عرضا تنشيطيا للأطفال لخالو عاطف. ويكون الافتتاح الرسمي يوم الثلاثاء 15 أكتوبر الجاري على الساعة الحادية عشر صباحا مع كرنفال ينطلق من وسط مدينة المكنين وصولا إلى دار الثقافة بالمكنين. ويشارك في هذا الكرنفال أطفال وشباب من المصائف والجولات بالمكنين، والكشافة التونسية بالمكنين، ومركز الاصطلاح والادماج الاجتماعي بقصر هلال، وجمعية رعاية فاقدي السمع فرع المكنين "أصداء".
...

وينتظم منتصف النهار موكب لتحية العلم احتفالا بعيد الجلاء ثم يقع تدشين معرض إنتاجات نوادي الاختصاص بدار الثقافة بالمكنين علاوة على معرض في الفن التشكيلي بعنوان " لمسات تشكيلية" للفنانة التشكيلية عفاف عطية، ومواكبة عرض موسيقي لنادي الموسيقى بدار الثقافة المكنين وعرض ثان لنادى كورال الأطفال بذات المؤسسة الثقافية.
وستركز دار الثقافة المكنين خلال الموسم الثقافي الجديد على التكوين في نوادي الاختصاص، وإنتاج عمل مسرحي وآخر سينمائي وفق ما أفادت وات بسمة البوزيدي مديرة دار الثقافة المكنين مشيرة إلى نادي التصوير الفوتوغرافي والسينما سبق له إنتاج فلم "روح الطفل" من إخراج شكري بن عبد الحفيظ، وفلم "عين ظلمة" من إخراج أشرف بن حليمة.
ويشهد الموسم الجديد إحداث ناد للفنون التشكيلية إلى جانب المحافظة على تنظيم الدورة الرابعة لأيام سينمكنة للأفلام الشعرية بالمكنين في الفترة 30 أكتوبر-2 نوفمبر 2024، والدورة الثانية لمهرجان مجدي عبرود للمسرح بالمكنين، والدورة الثانية لمهرجان السينما والصورة، والملتقى الوطني سعيد بوبكر للشعر الحر في دورته 20.
كما تنظم دار الثقافة المكنين ملتقى الحبيب بوعبانة للفنون التشكيلية بالمكنين الذي سيكون موضوعه هذه المرّة حول الحفر الفني، وتظاهرة "فن الماريونات" وجميعها محطات هامّة تسقطب جمهورا من الأساتذة الجامعيين والطلبة والتلاميذ والحرفيين خاصة في اختصاصات الفخار والتطريز اليدوي وصنع الحلي التي تتميز بها مدينة المكنين.



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