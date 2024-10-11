سيدي بوزيد: تقديرات صابة الزيتون بالجهة ترتفع إلى حوالي 310 آلاف طنّ

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ارتفعت تقديرات صابة الزيتون للموسم الفلاحي الحالي 2024-2025 بولاية سيدي بوزيد إلى 310 آلاف طن موزّعة إلى 306 آلاف طن سقوي و4 الاف طنّ بعلي، وفق ما أفاد به، اليوم الجمعة، المهندس بالاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسيدي بوزيد لسعد عبدلي.



وأوضح عبدلي، في تصريح لوكالة "وات"، أن هذه التقديرات تظهر ارتفاعا في صابة الزيتون بنسبة تتجاوز الـ50 بالمائة، حيث سجّل الموسم الماضي إنتاج 200 ألف طنّ، والذي يعتبر أوفر من الموسمين الذين سبقا، حيث تم تسجيل 193 ألف طنّ في موسم 2022-2023 و150 ألف طن موسم 2021-2022.

وقد تم عقد العديد من الجلسات لضبط الاستعدادات لانطلاق موسم جني الزيتون الذي حدد موعده بتاريخ 16 أكتوبر الجاري، وللوقوف على النقائص، حيث تتوفر 107 معصار بالولاية تتجاوز طاقة تحويلها 4711 طنا في اليوم، في حين تصل طاقة التخزين بالجهة إلى 18529 طن منها 1800 طن بديوان الزيت، و15571 طنا بالمعاصر الخاصة، و1158 طنا بديوان الأراضي الدولية.



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وتحتل غابات الزيتون بولاية سيدي بوزيد حوالي 62 بالمائة من جملة المساحات الصالحة للزراعة حيث تبلغ أكثر من 288 ألف هكتار ( 8 بالمائة منها على النمط السقوي)، كما تمثل 87 بالمائة من الأشجار المثمرة، ويعتبر هذا القطاع هاما من حيث المساحة وعدد الزياتين الذي قارب 15 مليونا و505 آلاف شجرة، حسب إحصائيات السنة الفارطة.

يشار الى ان ولاية سيدي بوزيد تصدرت لسنتين متتاليتين الترتيب من حيث المساهمة في الإنتاج الوطني بـ 19 بالمائة، والمرتبة الأولى من حيث عدد الغابات والأشجار والمساحات المزروعة.