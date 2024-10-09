تصفيات كاس افريقيا للامم - ديلان براون يغادر تربص المنتخب التونسي بسبب الاصابة

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اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الاربعاء ان لاعب المنتخب الوطني ديلان براون لن يتمكن من مواصلة التربص التحضيري الذي تخوضه العناصر الوطنية استعدادا للمشاركة في اللقاء الاول أمام منتخب جزر القمر المقرر يوم الجمعة 11 اكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كاس امم افريقيا 2025 (المجموعة الاولى).

واوضحت الجامعة على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك، ان لاعب ساليرنيتانا الايطالي برون خضع صباح اليوم لفحوصات وكشوفات طبية اثبتت تعرضه للإصابة وبالتالي عدم جاهزيته للبقاء مع المجموعة كاشفة ان الإطار الفني للمنتخب قرر عدم تعويضه بلاعب اخر.

وكان الناخب الفني فوزي البنزرتي وجه الدعوة امس إلى مدافع الترجي الرياضي محمد أمين بن حميدة للمشاركة في التربص الحالي مكان علي العابدي الذي اثبتت الفحوصات التي خضع لها انه يعاني من الاصابة في انتظار تطور حالته الصحية لمعرفة قدرته على المشاركة في اللقاء الثاني.

ويغيب كذلك عن تربص المنتخب اللاعب علي يوسف لأسباب طارئة.