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وزير السياحة يشدد على دعوة المؤثرين وصانعي المحتوي لبعث برامج ترويجية عبر مختلف منصّاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي

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Publié le Mardi 08 Octobre 2024 - 12:25 قراءة: 1 د, 3 ث
      
شدد وزير السياحة سفيان تقية على دعوة المؤثرين وصانعي المحتوى المتميزين عالميا، تونسيين كانوا أو أجانب، لبعث برامج ترويجية للسياحة التونسية عبر مختلف منصّاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

كما حث وزير السياحة، خلال انعقاد جلسة عمل أمس الاثنين، بمقر الوزارة، بحضور المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة، على تعزيز الترويج للسياحة التونسية ضمن التظاهرات الدولية والوطنية الكبرى ووجوب تطوير طرق ووسائل الترويج ومزيد الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة والإتصال الرقمي.

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وتم خلال الجلسة، المخصصة لتقييم المشاركة التونسية في كبرى التظاهرات الدولية في المجال السياحي وأهم التظاهرات والفعاليات ذات البعد السياحي التي تنظمها تونس خاصة التظاهرات الرياضية والثقافية، تقديم أهم الأنشطة الترويجية التي تم تنفيذها من قبل الديوان الوطني التونسي للسياحة إلى حدود 30 سبتمبر 2024، للترويج للوجهة السياحية التونسية في الخارج.


وشملت أهم الأنشطة الترويجية، وفق بلاغ صادر عن وزارة السياحة، الثلاثاء، المشاركة في 54 صالونا ومعرضا سياحيا دوليا، إلى جانب تنظيم حوالي 120 زيارة صحفية ميدانية لمختلف مناطق الجمهورية موجهة لفائدة وسائل الاعلام العالمية، فضلا عن تنفيذ أكثر من 70 رحلة استكشاف لفائدة عدد هام من وكالات الأسفار والسياحة الأجنبية والشركاء الاستراتيجيين بالخارج.


ودعا تقية، في ذات السياق، ألى مزيد التنسيق مع البعثات الدبلوماسية التونسية في الخارج ومهنيي القطاع وكذلك التونسيين الفاعلين بالخارج، لضمان مشاركة أكثر فعالية في التظاهرات والمعارض الدولية الأكثر اشعاعا وإقبالاً والسعي إلى الإنفتاح على أسواق سياحية جديدة.


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