Babnet

المنتخب التونسي لكرة القدم يشرع في تحضيراته لمواجهة جزر القمر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/670437d1dbb655.42956655_imhelkpjqngof.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 07 Octobre 2024 - 20:32 قراءة: 0 د, 39 ث
      
شرع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، اليوم الاثنين، في تحضيراته للمقابلة التي ستجمعه يوم الجمعة القادم، بمنتخب جزر القمر، ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس إفريقيا المغرب 2025 وذلك باجراء حصة تدريبية بالملعب الفرعي برادس خصصها الاطار الفني للاهتمام بالجانب البدني دون رفع النسق، إضافة إلى تطبيقات لإزالة الإرهاق، بحكم أن بعض العناصر شاركت مع أنديتها المختلفة يوم أمس.

وسجلت التدريبات انضمام كل من وجدي كشريدة وأنس الحاج محمد وعيسى العيدوني فيما التحق منذ قليل بمقر الإقامة، كل من محمد علي بن رمضان وعلي العابدي وعلاء غرام، قبل استئناف التمارين غدا الثلاثاء.

...

وسيجري المنتخب الوطني غدا الثلاثاء، حصة تدريبية ثانية في الملعب الفرعي برادس، انطلاقا من الساعة الخامسة مساء
يذكر ان المنتخب التونسي يتصدر المجموعة الاولى من التصفيات برصيد 6 نقاط متقدما على جزر القمر (2ن) وغامبيا ومدغشقر (1ن لكل منهما).





   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 295413


babnet
رئاسيات 2024

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
  • Al Jazeera
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
  • all_radio
الاثنين 07 أكتوبر 2024 | 4 4 1446
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:21
17:55
15:24
12:14
06:20
04:54
الرطــوبة:
% 54
Babnet
Babnet32°
28° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-21
33°-22
30°-21
33°-23
28°-21
  • Avoirs en devises
    25642,0

  • (7 oct)
  • Jours d'importation
    116
  •              1 € = 3,36863 DT        1$ =3,06127 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 oct)   1715,3 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 20:43 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*