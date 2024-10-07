المنتخب التونسي لكرة القدم يشرع في تحضيراته لمواجهة جزر القمر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/670437d1dbb655.42956655_imhelkpjqngof.jpg width=100 align=left border=0>

شرع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، اليوم الاثنين، في تحضيراته للمقابلة التي ستجمعه يوم الجمعة القادم، بمنتخب جزر القمر، ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس إفريقيا المغرب 2025 وذلك باجراء حصة تدريبية بالملعب الفرعي برادس خصصها الاطار الفني للاهتمام بالجانب البدني دون رفع النسق، إضافة إلى تطبيقات لإزالة الإرهاق، بحكم أن بعض العناصر شاركت مع أنديتها المختلفة يوم أمس.



وسجلت التدريبات انضمام كل من وجدي كشريدة وأنس الحاج محمد وعيسى العيدوني فيما التحق منذ قليل بمقر الإقامة، كل من محمد علي بن رمضان وعلي العابدي وعلاء غرام، قبل استئناف التمارين غدا الثلاثاء.





...



وسيجري المنتخب الوطني غدا الثلاثاء، حصة تدريبية ثانية في الملعب الفرعي برادس، انطلاقا من الساعة الخامسة مساء

يذكر ان المنتخب التونسي يتصدر المجموعة الاولى من التصفيات برصيد 6 نقاط متقدما على جزر القمر (2ن) وغامبيا ومدغشقر (1ن لكل منهما).







