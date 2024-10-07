وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير المصري الجديد لدى تونس

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تحادث محمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الاثنين بمقر الوزارة، مع سفير جمهورية مصر العربية الجديد لدى تونس "باسم يحيى حسن"، الذي قدّم له نسخة من أوراق اعتماده.



ومثّل اللقاء، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية، فرصة للتأكيد على متانة العلاقات التونسية المصرية، وعلى حرص قيادتي البلدين على مزيد الارتقاء بها إلى أفضل المراتب خدمة لمصالح البلدين، وبما يستجيب لتطلعات الشعبين الشقيقين، وذلك في أُفق انجاز الاستحقاقات الثنائية ومتعددة الأطراف المقبلة.





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وتقدم الوزير بتهانيه للسفير المصري الجديد، متمنيا له النجاح في مهامه، ومؤكدا استعداد الوزارة لتوفير أفضل الظروف له.