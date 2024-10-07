وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير التشيكي الجديد لدى تونس

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التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، اليوم الاثنين بمقرّ الوزارة، "ريشارد كادلكاك" سفير جمهورية التشيك الجديد لدى تونس، الذي قدّم له نسخة من أوراق اعتماده.



ومثل اللقاء فرصة، لتسليط الضوء على متانة علاقات الصداقة والتعاون العريقة القائمة بين تونس وجمهورية التشيك، والتأكيد على الرغبة المشتركة في مزيد تعزيزها وتنويعها، بناء على مخرجات اللجنة المشتركة الاقتصادية التونسية –التشيكية، ولقاء وزيري الخارجية بنيويورك، وفي أفق الاستحقاقات الثنائية في سنة 2025.





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وعبّر الوزير للسفير الجديد، عن تمنياته بالتوفيق في مهمته الجديدة، وعن استعداد الوزارة لتقديم كل الدعم اللازم لتمكينه من القيام بمهامه في أفضل الظروف.