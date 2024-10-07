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اتحاد الفلاحة يدعو البحارة الى اتلاف سمكة الارنب السامة عند العثور عليها نظرا لسميتها

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Publié le Lundi 07 Octobre 2024 - 16:33 قراءة: 0 د, 19 ث
      
دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري كافة البحارة الذين يعثرون في معدات صيدهم على سمكة الارنب السامة الى عدم المجازفة باستهلاكها والتخلص منها وإتلافها على الفور.

وصدرت توصيات المنظمة على شكل بلاغ أصدرته الاثنين على إثر ظهور سمكة الأرنب السامة بالسواحل التونسية ونظرا لما تمثله هذه السمكة الدخيلة على من خطر عند الاستهلا نظرا لاحتواء احشائها على مواد سامة وخطيرة على صحة الانسان.


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