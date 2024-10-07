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رابطة ابطال افريقيا - الترجي الرياضي يستهل مرحلة المجموعات بمواجهة دجوليبا المالي

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Publié le Lundi 07 Octobre 2024 - 13:54 قراءة: 0 د, 56 ث
      
يفتتح الترجي الرياضي مرحلة دور المجموعات لمسابقة رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم بمواجهة فريق دجوليبا المالي لحساب الجولة الاولى المقررة يومي 26 و27 نوفمبر القادم.

وسيلتقي ممثل كرة القدم التونسية في هذه المسابقة في الجولة الثانية مع ساغرادا اسبيرانسا الانغولي يوم 6 او 7 ديسمبر القادم قبل ان يتبارى مع بيراميدز المصري في الجولة الثالثة يوم 13 او 14 من نفس الشهر.

...

وفي ما يلي برنامج مقابلات المجموعة الرابعة
الجولة الاولى / 26 او 27 نوفمبر 2024
الترجي الرياضي - دجوليبا المالي
بيامدز المصري - ساغراد اسبيرانسا الانغولي


الجولة الثانية / 6 او 7 ديسمبر 2024
ساغراد اسبيرانسا الانغولي - الترجي الرياضي
دجوليبا المالي - ببيراميدز المصري
الجولة الثالثة / 13 او 14 ديسمبر 2024
الترجي الرياضي - بيراميدز المصري
دجوليبيا المالي - سارغادا اسبيرانسا الانغولي
الجولة الرابعة / 3 او 4 جانفي 2025
بيراميدز المصري - الترجي الرياضي
ساراغادا اسبيرانسا الانغولي - دجوليبا المالي


الجولة الخامسة / 10 او 11 جانفي 2025
دجوليبا المالي - الترجي الرياضي
سراغادا اسبيرانسا الانغولي - بيراميدز المصري

الجولة السادسة / 17 او 18 جانفي 2025
الترجي الرياضي - سارغادا اسبيرانسا الانغولي
بيراميدز المصري - دجوليبا المالي


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