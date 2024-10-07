المهدية: النتائج الأولية للانتخابات
أنهى أعوان التجميع بالقاعة المغطاة رشاد خوجة بالمهدية، صباح الاثنين، عملية الفرز والعد لتعلق الهيئة الفرعية للانتخابات نتائجها الأولية.
وبلغت النسبة الجهوية للمشاركة في التصويت 29 بالمائة، حيث بلغ عدد المقترعين 101 ألف و186 ناخبا، من جملة 349 ألفا و681 ناخبا مسجلا.
وبلغ عدد الأصوات المصرح بها 97 الفا و186 صوتا، وأحصت عملية الفرز 1554 ورقة بيضاء و2446 ورقة ملغاة.
وتحصل المترشح قيس سعيد على 91 ألفا و344 صوتا تلاه المترشح العيشاي زمال الذي تحصل على 4418 صوتا، فالمترشح زهير المغزاوي الذي تحصل على 1424 صوتا.
وبلغت النسبة الجهوية للمشاركة في التصويت 29 بالمائة، حيث بلغ عدد المقترعين 101 ألف و186 ناخبا، من جملة 349 ألفا و681 ناخبا مسجلا.
وبلغ عدد الأصوات المصرح بها 97 الفا و186 صوتا، وأحصت عملية الفرز 1554 ورقة بيضاء و2446 ورقة ملغاة.
وتحصل المترشح قيس سعيد على 91 ألفا و344 صوتا تلاه المترشح العيشاي زمال الذي تحصل على 4418 صوتا، فالمترشح زهير المغزاوي الذي تحصل على 1424 صوتا.
وتوزعت النتائج الأولية على المعتمديات كالتالي:
معتمدية البرادعة: 2792 صوتا
قيس سعيد: 2683 صوتا
العياشي زمال: 73 صوتا
زهير المغزاوي: 36 صوتا
معتمدية ملولش: 4836 صوتا
قيس سعيد: 4642 صوتا
العياشي زمال: 130 صوتا
زهير المغزاوي: 64 صوتا
معتمدية هبيرة: 2687 صوتا
قيس سعيد: 2563 صوتا
العياشي زمال: 97 صوتا
زهير المغزاوي: 27 صوتا
معتمدية بومرداس: 8695 صوتا
قيس سعيد: 8298 صوتا
العياشي زمال: 295 صوتا
زهير المغزاوي: 102 اصوات
معتمدية الشابة: 7957 صوتا
قيس سعيد: 7365 صوتا
العياشي زمال: 447 صوتا
زهير المغزاوي: 145 صوتا
معتمدية أولاد الشامخ: 5314 صوتا
قيس سعيد: 5128 صوتا
العياشي زمال: 123 صوتا
زهير المغزاوي: 63 صوتا
معتمدية شربان: 7084 صوتا
قيس سعيد: 6718 صوتا
العياشي زمال: 249 صوتا
زهير المغزاوي: 117 صوتا
معتمدية الجم: 9400 صوت
قيس سعيد: 8757 صوتا
العياشي زمال: 249 صوتا
زهير المغزاوي: 102 اصوات
معتمدية سيدي علوان: 8473 صوتا
قيس سعيد: 8143 صوتا
العياشي زمال: 249 صوتا
زهير المغزاوي: 81 صوتا
معتمدية السواسي: 11545 صوتا
قيس سعيد: 10948 صوتا
العياشي زمال: 441 صوتا
زهير المغزاوي: 156 صوتا
معتمدية قصور الساف: 8931 صوتا
قيس سعيد: 8321 صوتا
العياشي زمال: 480 صوتا
زهير المغزاوي: 130 صوتا
معتمدية رجيش: 2722 صوتا
قيس سعيد: 2378 صوتا
العياشي زمال: 276 صوتا
زهير المغزاوي: 68 صوتا
معتمدية المهدية: 16750 صوتا
قيس سعيد: 15400 صوت
العياشي زمال: 1017 صوتا
زهير المغزاوي: 333 صوتا
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 295373