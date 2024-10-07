المهدية: النتائج الأولية للانتخابات

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أنهى أعوان التجميع بالقاعة المغطاة رشاد خوجة بالمهدية، صباح الاثنين، عملية الفرز والعد لتعلق الهيئة الفرعية للانتخابات نتائجها الأولية.

وبلغت النسبة الجهوية للمشاركة في التصويت 29 بالمائة، حيث بلغ عدد المقترعين 101 ألف و186 ناخبا، من جملة 349 ألفا و681 ناخبا مسجلا.

وبلغ عدد الأصوات المصرح بها 97 الفا و186 صوتا، وأحصت عملية الفرز 1554 ورقة بيضاء و2446 ورقة ملغاة.

وتحصل المترشح قيس سعيد على 91 ألفا و344 صوتا تلاه المترشح العيشاي زمال الذي تحصل على 4418 صوتا، فالمترشح زهير المغزاوي الذي تحصل على 1424 صوتا.



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وتوزعت النتائج الأولية على المعتمديات كالتالي:



معتمدية البرادعة: 2792 صوتا

قيس سعيد: 2683 صوتا

العياشي زمال: 73 صوتا

زهير المغزاوي: 36 صوتا



معتمدية ملولش: 4836 صوتا

قيس سعيد: 4642 صوتا

العياشي زمال: 130 صوتا

زهير المغزاوي: 64 صوتا



معتمدية هبيرة: 2687 صوتا

قيس سعيد: 2563 صوتا

العياشي زمال: 97 صوتا

زهير المغزاوي: 27 صوتا



معتمدية بومرداس: 8695 صوتا

قيس سعيد: 8298 صوتا

العياشي زمال: 295 صوتا

زهير المغزاوي: 102 اصوات



معتمدية الشابة: 7957 صوتا

قيس سعيد: 7365 صوتا

العياشي زمال: 447 صوتا

زهير المغزاوي: 145 صوتا



معتمدية أولاد الشامخ: 5314 صوتا

قيس سعيد: 5128 صوتا

العياشي زمال: 123 صوتا

زهير المغزاوي: 63 صوتا



معتمدية شربان: 7084 صوتا

قيس سعيد: 6718 صوتا

العياشي زمال: 249 صوتا

زهير المغزاوي: 117 صوتا



معتمدية الجم: 9400 صوت

قيس سعيد: 8757 صوتا

العياشي زمال: 249 صوتا

زهير المغزاوي: 102 اصوات



معتمدية سيدي علوان: 8473 صوتا

قيس سعيد: 8143 صوتا

العياشي زمال: 249 صوتا

زهير المغزاوي: 81 صوتا



معتمدية السواسي: 11545 صوتا

قيس سعيد: 10948 صوتا

العياشي زمال: 441 صوتا

زهير المغزاوي: 156 صوتا



معتمدية قصور الساف: 8931 صوتا

قيس سعيد: 8321 صوتا

العياشي زمال: 480 صوتا

زهير المغزاوي: 130 صوتا



معتمدية رجيش: 2722 صوتا

قيس سعيد: 2378 صوتا

العياشي زمال: 276 صوتا

زهير المغزاوي: 68 صوتا



معتمدية المهدية: 16750 صوتا

قيس سعيد: 15400 صوت

العياشي زمال: 1017 صوتا

زهير المغزاوي: 333 صوتا



