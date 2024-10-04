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نحو 400 الف شخص من ذوي الاعاقة سيتحصلون على البطاقة الذكية قبل موفى سنة 2024

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Publié le Vendredi 04 Octobre 2024 - 22:12 قراءة: 0 د, 49 ث
      
قال رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، يسرى المزاتي، مساء اليوم الجمعة، "ان نحو 400 الف شخص سيتحصلون على البطاقة الذكية الخاصة بذوي الاعاقة، المنتظر اطلاقها قبل موفى سنة 2024".

وأفاد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن البطاقة، التي تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية على اعدادها، سيتم اسنادها لكل شخص يجد صعوبة في الادماج وهي تتضمن معطيات وبيانات رقمية حول ذوي/ذوات الاعاقة وتحمل رمزا الكترونيا.

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وبين ان الهدف من هذه المنظومة الالكترونية يتمثل اساسا في تيسير الاجراءات وتذليل الصعوبات امام هذه الفئة في الولوج الى العديد من الخدمات مشيرا الى انها ستساعد السلطات على توفير احصائيات محددة حول الاشخاص ذوي الاعاقة وأنواع الاعاقة التي يحملونها والامراض المنتشرة في صفوفهم وعدد التلاميذ المدمجين في المدارس وغيرها من الاحصائيات التي ستساعد على رسم السياسات العامة في مجال الاعاقة.

وأعتبر ان هذه المنظومة الجديدة من شانها مساعدة ذوي/ذوات الاعاقة على المشاركة في الحياة السياسية والالمام بمعطيات سوق الشغل والمشاريع الخاصة.

وقال ان وزارة الشؤون الاجتماعية أحصت 438 الف شخص حاملا لبطاقة اعاقة.


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