نادي حمام الانف - تاجيل الجلسة العامة الانتخابية بسبب عدم ورود قائمات مترشحة

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اعلن نادي حمام الانف يوم الجمعة عن تاجيل الجلسة العامة الانتخابية التي كان مقررا عقدها يوم الخميس 10 اكتوبر الجاري وذلك بسبب عدم ورود ترشح اي قائمة على الكتابة العامة للجمعية في الاجال القانونية المحددة.



واضاف فريق الضاحية الجنوبية في بلاغ نشره عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك انه سيتم الاعلان لاحقا عن الموعد الجديد للجلسة العامة الانتخابية.

وتتولى هيئة تسييرية برئاسة عادل العبيدي تصريف اعمال نادي حمام الانف الى حين تركيز هيئة مديرة منتخبة.



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يذكر ان نادي حمام الانف سيخوض الموسم الرياضي 2024-2025 في بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم ضمن المجموعة الاولى، وسيلاقي في الجولة الافتتاحية المقررة يومي 12 و13 اكتوبر الجاري مضيفه هلال مساكن.



