رئاسية 2024: وكيل عماد الدايمي يودع ملف ترشح لدى هيئة اللانتخابات

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قدّم مبروك الحريزي، وكيل عماد الدايمي المترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، الثلاثاء، ملف ترشح موكله لهذا الاستحقاق الانتخابي والمقرر يوم 6 أكتوبر القادم.



وقال الحريزي للصحفيين إثر تقديمه للملف بأن الدايمي "تمكن من تجميع اكثر من 30 الف تزكية شعبية من 20 دائرة انتخابية" ولكن تم تقديم العدد المشترط من هيئة الانتخابات وهو 500 مزكي للدائرة الانتخابية الواحدة "رغم الشروط والتعقيدات التي وضعت امام المترشحين "،حسب تعبيره.



وقال الحريزي للصحفيين إثر تقديمه للملف بأن الدايمي "تمكن من تجميع اكثر من 30 الف تزكية شعبية من 20 دائرة انتخابية" ولكن تم تقديم العدد المشترط من هيئة الانتخابات وهو 500 مزكي للدائرة الانتخابية الواحدة "رغم الشروط والتعقيدات التي وضعت امام المترشحين "،حسب تعبيره.

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وبخصوص حصول المترشح عماد الدايمي وهو نائب سابق على بطاقة السوابق العدلية (بطاقة عدد 3) قال الحريزي انها" وثيقة محتجزة لدى وزارة الداخلية وانه لدى المسؤولين عن حملة الدايمي الوصولات المؤيدة لذلك وتم تقديمها لهيئة الانتخابات اليوم الثلاثاء " مضيفا ان "مسار التقاضي امام المحكمة الادارية سيتواصل بخصوص الحصول على هذه الوثيقة ".

من جهة اخرى شدد الحريزي على وجود "سعي لفرض نزاهة وموضوعية الانتخابات الرئاسية" معتبرا ان السلطة لن "تتغاضى عن الارادة الشعبية للتغيير السلمي"،حسب قوله .



يذكر أن آجال تقديم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 6 أكتوبر القادم،انتهت مساء اليوم وفق تصريح عضو الهيئة ايمن بوغطاس للصحفيين اثر انتهاء الآجال في حدود الساعة السادسة مشيرا الى ان عدد الملفات التي تم "قبولها اداريا " يقدر بـ 17 ملفا على أن يشرع مجلس الهيئة بداية من يوم غد الاربعاء وعلى مدى 4 ايام في دراسة هذه الملفات والنظر فيها، في انتظارالكشف عن القائمة الأولية للمترشحين المقبولين يوم الاحد المقبل.

