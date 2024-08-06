عبير موسي تعلن إنهاء إضراب الجوع الذي تخوضه منذ 29 جويلية 2024

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أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، مساء اليوم الثلاثاء، عن إنهاء إضراب الجوع الذي خاضته منذ 29 جويلية المنقضي بسبب ما اعتبرته إقصاءها من سباق الترشح للانتخابات الرئاسية.



وعبّرت موسي، في رسالة نشرتها من سجنها بمنوبة (غرب العاصمة) اليوم، عن شكرها للقيادات النسائية التي دخلت في إضراب جوع جماعي مساندة لها وتضامنا معها.





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وكانت الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت، مساء يوم أمس، حكما بسجن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي مدة سنتين عملا بأحكام الفصل 24 من المرسوم عدد 54، على إثر شكاية تقدمت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبب انتقاد موسي عمل الهيئة في تصريحات إعلامية، وفق ما صرح به عضو هيئة الدفاع نافع العريبي.



يذكر أن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي مودعة بالسجن منذ 5 أكتوبر 2023 على ذمّة عدد من القضايا من بينھا قضيّتان رفعتھما ضدّھا الھيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى جانب قضية ما يعرف بمكتب الضبط التابع لرئاسة الجمهورية.