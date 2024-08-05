انس جابر تحافظ على مركزها السادس عشر في التصنيف العالمي الجديد للاعبات التنس المحترفات

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حافظت التونسية أنس جابر على مركزها السادس عشر في التصنيف العالمي الجديد للاعبات التنس المحترفات الصادر اليوم الاثنين.

وكانت انس جابر شاركت خلال الاسبوع الماضي في بطولة واشنطن الامريكية ذات 500 نقطة لكنها انسحبت من منافسات الفردي ومسابقة الزوجي التي خاضتها رفقة الاسبانية باولا بادوسا بسبب اصابة في الكتف.



وتستهل أنس جابر غدا الثلاثاء مشاركتها في بطولة تورنتو الكندية للماسترز ذات 1000 نقطة بملاقاة اليابانية نعومي اوساكا التي تقدمت الى المركز 95 عالميا في التصنيف الجديد.



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وتسعى انس جابر الى ان تكون جاهزة قبل خوض غمار بطولة امريكا المفتوحة، رابع البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام"، التي تنطلق منافساتها يوم 26 أوت الجاري وتستمر الى غاية 8 سبتمبر القادم.

وبقيت البولونية ايغا شفينوتيك متصدرة للترتيب العالمي متبوعة على التوالي بالامريكية كوكو غوف والبيلاروسية ارينا سابالينكا والكازاخستانية ايلينا ريباكينا والايطالية جاسمين باوليني والامريكية جيسيكا بيغولا والصينية كينوين زهينغ المتوجة بذهبية الالعاب الاولمبية باريس 2024. وتقدمت الامريكية دانيال كولينس مرتبة واحدة لتصبح في المركز الثامن على حساب اليونانية ماريا ساكاري التي تراجعت للمركز التاسع بينما بقيت التشيكية باربورا كريشيكوفا عاشرة.