وفاق سطيف الجزائري في تربص تحضيري بتونس

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حل نادي وفاق سطيف الجزائري يوم الجمعة بتونس لاجراء تربص تحضيري استعدادا للموسم الكروي الجديد (2024-2025) الذي سينطلق منتصف شهر سبتمبر المقبل وفق ما أعلن عنه النادي.



واوضح نفس المصدر :" قضى وفد الوفاق ليلة الخميس إلى الجمعة بعنابة قبل التنقل إلى تونس بحضور 21 لاعبا في انتظار اكتمال التعداد في الأيام المقبلة".

ويخوض الفريق أربع مباريات ودية خلال هذا التربص الذي سيستغرق ثلاثة أسابيع بين حمام بورقيبة وطبرقة.



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وشرع وفاق سطيف في تحضيراته بتربص أول لمدة اسبوع بتيكجدة (البويرة) تحت إشراف المدرب الجديد رضا بن دريس خلفا للتونسي عمار سويح الذي لم تجدد الادارة عقده.

يذكر ان وفاق سطيف اخفق في التأهل الى منافسة قارية بعد ان انهى الموسم الماضي من البطولة الجزائرية لكرة القدم في المركز الخامس ب48 نقطة.

