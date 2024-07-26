انطلاق حفل افتتاح دورة باريس الأولمبية وسط إجراءات أمنية مشددة

انطلق حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس اليوم الجمعة بتصور خيالي لعدم سير عملية وصول الشعلة الأولمبية لمقر الحفل قبل العرض المبهر على نهر السين.



وظهر نجم كرة القدم الفرنسي الشهير زين الدين زيدان يركض عبر باريس في مقطع فيديو مسجل مسبقا ليصل بالشعلة إلى مترو الذي تعطل ليسلمها إلى أطفال صغار يركبون قاربا عبر نهر السين.





NO ONE WILL EVER DO IT LIKE LADY GAGApic.twitter.com/Lwbj79VDJ7 — pop culture gal (@allurequinn) July 26, 2024

وانتشرت قوات ضخمة من رجال الشرطة في باريس، بعد ساعات فقط من هجوم تخريبي استهدف شبكة القطارات فائقة السرعة في البلاد ما كشف عن مخاطر أمنية في وقت تتصاعد فيه توترات جيوسياسية.وتسببت هذه الهجمات المنسقة في تعطل كبير لبعض خطوط السكك الحديدية الأكثر ازدحاما في فرنسا وسلط الضوء على المخاطر الأمنية في وقت تتجه فيه كل الأنظار للبلاد.ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات التي وقعت بعيدا عن باريس وباقي المدن الأولمبية.ويتضمن الحفل اسطولا من الزوارق تحمل ما يقرب من سبعة آلاف رياضي في النهر بالقرب من بعض المعالم الأكثر شهرة في باريس.وارتفع عمود ضخم من الدخان بالألوان الأزرق والأبيض والأحمر أعلى جسر فوق النهر مع بدء انطلاق الحفل. وقالت أليز بوكراس (17 عاما) "نحن متحمسون للغاية، إن ذلك يحدث مرة واحدة في العمر".وقال مانو البالغ عمره تسع سنوات الذي يستعد لمشاهدة الحفل مع والدته "إنها فرصة رائعة أن أكون هنا".وكانت الأمطار تهطل بشكل متقطع في وقت سابق اليوم في باريس، وتوقع خبراء الأرصاد الجوية هطول أمطار غزيرة لدرجة أن أحد خبراء الأرصاد وصف الأمر "بالكارثة" بالنسبة للحفل الذي يقام في الهواء الطلق.وقالت فلافيا ميرلوزي طالبة الزراعة "الأمطار لن تمنعني من تشجيع الألعاب الأولمبية، فالرياضة هي كل شيء بالنسبة لي وسأفعل كل شيء من أجل مشاهدة هذا".وظلت التفاصيل سرية بما في ذلك بعض الفنانين المشاركين في الحفل ومن سيكون آخر من يحمل الشعلة وسيشعل المرحل الأولمبي إيذانا ببدء الألعاب الأولمبية.وهذه المرة الأولى التي يقام فيها حفل افتتاح الأولمبياد خارج الملعب.يذكر ان تونس ستشارك في العاب باريس ب26 رياضيا ورياضية في 13 اختصاصا (التايكواندو والمصارعة والعاب القوى والتجديف والرمي بالقوس والرماية وكانووي كاياك والمبارزة ورفع الاثقال والملاكمة والسباحة والتنس والجيدو).