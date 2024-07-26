شبيبة العمران - احمد الحاضري يعزز الصفوف

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اعلنت شبيبة العمران، اليوم الجمعة، تعاقدها مع المهاجم احمد الحاضري لمدة موسمين قادما من اتحاد تطاوين.



وكان الفريق الصاعد لاول مرة في تاريخه الى مصاف النخبة عزز صفوفه بكل من اسامة الرمضاني وسيف السعداوي وخالد البوسعايدي ومحمد امين المرسني ومالك جمال وهيثم الخميسي.





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ويستعد فريق شبيبة العمران لخوض تجربته الاولى في قسم النخبة تحت قيادة المدرب لطفي القادري الذي قاده الموسم الماضي الى الصعود الى الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

