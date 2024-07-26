منوبة: المركب الشبابي بمنوبة يحتضن المخيم العلمي لجمعية واحة العلوم بالمطوية

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يحتضن المركب الشبابي بمنوبة، منذ عشية أمس الخميس، أشغال المخيم العلمي العاشر، الذي تنظمه جمعية واحة العلوم بالمطوية (ولاية قابس)، بالشراكة مع المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس وشركة الالكترونيات العالمية، بمشاركة 27 شابا وشابة من تلاميذ وطلبة أبناء نادي "الروبوتيك" بالجمعية وخريجي الهندسة (تعليم عالي).



وأفاد عضو الجمعية محمد الراشدي عصمان، صحفية "وات"، ان المخيم العلمي الذي حط الرحال في دورته الجديدة بمنوبة، يرتكز أساسا على الأنشطة العلمية والثقافية مع المراوحة بينها وبين الأنشطة الترفيهية، و يشمل عديد الورشات التكوينية في "الروبوتيك" واختصاصات علمية ذات علاقة، على غرار البرمجة الالكترونية والتطبيقات، ستنتهي مع اختتام المخيم بتقديم مشاريع حسب المجموعات يتم تقييمها وتتويج افضلها.

ويتضمن المخيم اضافة الى الورشات الديناميكية الحية، سهرة فلكية تؤثثها الجمعية التونسية لعلوم الفلك وسهرة كشفية مع فوج محمد العروسي المطوي بتونس، وزيارات ترفيهية وتكوينية ستشمل مدينة العلوم بالعاصمة، وشركة الالكترونيات العالمية بالقطب التكنولوجي بالغزالة (ولاية اريانة) وشركة في ذات الاختصاص بالمغيرة (ولاية بن عروس) ، ومتحف دار الحوت بصلامبو (الضاحية الشمالية للعاصمة)، مع جولة ترفيهية وسباحة وتنشيط.



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ويهدف المخيم، وفق ذات المصدر، الى التدرب واكتساب مهارات في البرمجيات والتقنيات الالكترونية الحديثة ، وزيارة مؤسسات صناعية علمية، وذلك عبر برنامج هادف ينضوي ضمن اهداف الجمعية وانشطتها المتواصلة على مدار السنة، بما يستجيب للحاجة المتزايدة للتاطير العلمي والتكنولوجي والتوجهات المتزايدة من الأجيال الصاعدة وتوفير التاطير والمرافقة والامكانيات المادية، بما يدعم المنخرطين في الروبوتيك والاختصاصات العلمية في تنمية مهاراتهم .

ويعد المخيم، تجربة فريدة من نوعها توفر مناخا يراوح بين تحصيل العلوم والترفيه وتبادل التجارب والخبرات الأفكار بين المشاركين والتواصل.