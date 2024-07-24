Babnet

النادي الافريقي - الحارس غيث اليفرني يجدد عقده الى جوان 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66a138cdae0cd6.23457370_jklgqhiemfnpo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 24 Juillet 2024 - 18:23 قراءة: 0 د, 21 ث
      
اعلن النادي الافريقي، اليوم الاربعاء، ان حارسه غيث اليفرني جدّد عقده مع فريق الاكابر لكرة القدم لمدة موسمين (موفى جوان 2026).
وكان فريق الاحمر والابيض عزز صفوفه خلال، الميركاتو الصيفي، بكل من حمزة بن عبدة وياسين بوعبيد ومعتز الزمزمي والاوغندي كينيث سيماكولا وحمزة الخضراوي.
يذكر ان النادي الافريقي سيجري تربصا اعداديا مغلقا بداية من يوم غد الخميس بمدينة طبرقة تحت قيادة المدرب الفرنسي دافيد بيتوني وذلك استعدادا للموسم الكروي الجديد.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 291463


babnet
رئاسيات 2024

J- 73

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Last updated 18:34 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*