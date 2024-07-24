النادي الافريقي - الحارس غيث اليفرني يجدد عقده الى جوان 2026

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اعلن النادي الافريقي، اليوم الاربعاء، ان حارسه غيث اليفرني جدّد عقده مع فريق الاكابر لكرة القدم لمدة موسمين (موفى جوان 2026).

وكان فريق الاحمر والابيض عزز صفوفه خلال، الميركاتو الصيفي، بكل من حمزة بن عبدة وياسين بوعبيد ومعتز الزمزمي والاوغندي كينيث سيماكولا وحمزة الخضراوي.

يذكر ان النادي الافريقي سيجري تربصا اعداديا مغلقا بداية من يوم غد الخميس بمدينة طبرقة تحت قيادة المدرب الفرنسي دافيد بيتوني وذلك استعدادا للموسم الكروي الجديد.