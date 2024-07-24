أولمبياد باريس 2024/ كرة القدم ... المنتخب المغربي يستهل المنافسة بالتعادل مع نظيره الأرجنتيني (2-2)

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استهل المنتخب المغربي الأولمبي، مشواره في منافسات كرة القدم (رجال) برسم الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، بالتعادل مع نظيره الأرجنتيني (2-2)، في اللقاء الذي جمع بينهما، اليوم الأربعاء، على أرضية ملعب جيوفروي غيشار بمدينة سانت إيتيان الفرنسية، ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية.



وسجل هدفي "أشبال الأطلس" سفيان رحيمي (د 45+2، و51 ض ج)، فيما وقع للأرجنتين جيوليانو سيميوني (د 68)، وكريستيان ميدينا (د 90 +16).





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ولحساب المجموعة الثالثة فازت اسبانيا على اوزباكستان 2-1.