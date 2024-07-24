المغربي عبد المجيد الدين الجيلاني مدربا جديدا لمستقبل قابس

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/66a0af1616a481.54391078_lfmojnqpkghei.jpg width=100 align=left border=0>

اعلن مستقبل قابس الصاعد حديثا الى بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم تعاقده مع المدرب المغربي عبد المجيد الدين الجيلاني للاشراف على الفريق الاول خلال الموسم الرياضي المقبل 2024-2025.



وسبق لعبد المجيد الدين الجيلاني (45 عاما) ان تقمص الوان مستقبل قابس كلاعب موسم 2004-2005 اضافة الى فريقي شبيبة القيروان 2005-2006 والاولمبي الباجي 2006-2007.

وكان مستقبل قابس ضمن عودته الى مصاف النخبة اثر فوزه في لقاء ملحق الصعود على جندوبة الرياضية بركلات الترجيح بالملعب الاولمبي بسوسة.



...



