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المغربي عبد المجيد الدين الجيلاني مدربا جديدا لمستقبل قابس

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Publié le Mercredi 24 Juillet 2024 - 08:35 قراءة: 0 د, 23 ث
      
اعلن مستقبل قابس الصاعد حديثا الى بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم تعاقده مع المدرب المغربي عبد المجيد الدين الجيلاني للاشراف على الفريق الاول خلال الموسم الرياضي المقبل 2024-2025.

وسبق لعبد المجيد الدين الجيلاني (45 عاما) ان تقمص الوان مستقبل قابس كلاعب موسم 2004-2005 اضافة الى فريقي شبيبة القيروان 2005-2006 والاولمبي الباجي 2006-2007.
وكان مستقبل قابس ضمن عودته الى مصاف النخبة اثر فوزه في لقاء ملحق الصعود على جندوبة الرياضية بركلات الترجيح بالملعب الاولمبي بسوسة.
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