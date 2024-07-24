المغربي عبد المجيد الدين الجيلاني مدربا جديدا لمستقبل قابس

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اعلن مستقبل قابس الصاعد حديثا الى بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم تعاقده مع المدرب المغربي عبد المجيد الدين الجيلاني للاشراف على الفريق الاول خلال الموسم الرياضي المقبل 2024-2025.
وسبق لعبد المجيد الدين الجيلاني (45 عاما) ان تقمص الوان مستقبل قابس كلاعب موسم 2004-2005 اضافة الى فريقي شبيبة القيروان 2005-2006 والاولمبي الباجي 2006-2007.
وكان مستقبل قابس ضمن عودته الى مصاف النخبة اثر فوزه في لقاء ملحق الصعود على جندوبة الرياضية بركلات الترجيح بالملعب الاولمبي بسوسة.
وسبق لعبد المجيد الدين الجيلاني (45 عاما) ان تقمص الوان مستقبل قابس كلاعب موسم 2004-2005 اضافة الى فريقي شبيبة القيروان 2005-2006 والاولمبي الباجي 2006-2007.
وكان مستقبل قابس ضمن عودته الى مصاف النخبة اثر فوزه في لقاء ملحق الصعود على جندوبة الرياضية بركلات الترجيح بالملعب الاولمبي بسوسة.
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