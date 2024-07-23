قبلي: مجمع "الاتقان" بالبرغوثية يتحصل على هبة في شكل منبت عصري في اطار مشروع "جوناس"

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تحصل مجمع الاتقان بمنطقة البرغوثية من معتمدية قبلي الجنوبية، على هبة تقدر ب80 الف دينار في شكل مكونات لمنبت عصري تمتع بها المجمع في اطار مشروع "جوناس"، وفق العضو بالمجمع رفقي بالطيب.



واوضح بالطيب لصحفي "وات" ان مشروع "جوناس" الممول من طرف الاتحاد الاوروبي، مكن مجمع الاتقان من هذه الهبة في اطار دعم الاقتصاد التضامني والاجتماعي، حيث يعمل المجمع على تطوير الفلاحة البيولوجية بالجهة، ومن شان المنبت العصري، ان يكون رافدا من روافد النهوض بهذا النمط الفلاحي، خاصة في الجانب المتعلق بانتاج مشاتل للاشجار المثمرة والزراعات الفصلية.





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واشار بالطيب الى ان مشروع المنبت سيمكن مجمع الاتقان، من تشغيل عدد من شباب الجهة خاصة الحاملين منهم لشهائد عليا او شهائد تكوين في القطاع الفلاحي، علاوة على الاسهام غير المباشر في تشغيل يد عاملة اخرى في مجال توزيع المشاتل والزراعات والعناية بها بالمقاسم الفلاحية التي ستزرع بها، باعتبار ان بعض انواع المشاتل التي سيتم تحضيرها تتطلب متابعة مستمرة لضمان نموها وتحقيقها للمردودية المنتظرة منها.