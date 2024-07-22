حزب التيار الديمقراطي يدعو من سيترشحون للرئاسية إلى الحوار لبحث "سبل فرض" شروط المنافسة النزيهة

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دعا حزب التيار الديمقراطي، اليوم الإثنين، الذين أعلنوا عن نيّتهم الترشّح إلى الانتخابات الرئاسيّة إلى "حوار جدّي" حول سبل "فرض حدّ أدني من شروط الترشّح والمنافسة النزيهة والمتكافئة" أو الانسحاب.



وانتقد "التياّر"، في بيان، الشروط والقرارات التي أصدرتها هيئة الانتخابات، وقال "إنها مجانبة للقواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية ومن شأنها التضييق على الترشّحات وعلى جمع التزكيات".





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وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أكد، السبت في تصريح إعلامي، على "حرص مجلس الهيئة على ضمان فترة انتخابية نزيهة وتطبيق القانون الانتخابي على الجميع دون تمييز".



ودعا العاملين في خلايا الرصد السمعي البصري والمكتوب والإلكتروني التي أحدثتها الهيئة لمراقبة الأنشطة طيلة الفترة الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية للالتزام بالحرفية والمهنية واحترام مبدأ الحياد والاستقلالية خلال آدائهم لمهامهم.



وكان عدد من الناشطين السياسيين أعلنوا نيتهم الترشح للانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم 6 أكتوبر القادم ومنهم من شرع في تكوين ملف ترشحه، ومن ذلك الانطلاق في جمع التزكيات المطلوبة كأحد شروط الملف.



وذكر الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري، أوّل أمس السبت، أنّ 80 شخصا، بينهم رئيس الجمهورية قيس سعيد، قاموا بسحب أنموذج التزكية الشعبية.



وسيفتح باب إيداع الترشحات ابتداء من 29 جويلية 2024 إلى غاية يوم 6 أوت 2024.