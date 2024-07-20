الانطلاق قريبا في حفر آبار عميقة وسطحية ب7 مدارس إبتدائية بسبيطلة من جملة 30 مدرسة مبرمجة (معتمد سبيطلة)

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أفاد معتمد سبيطلة في ولاية القصرين حاتم الرياحي، اليوم السبت، بأن المدارس الإبتدائية الريفية بسبيطلة، التي سيقع قريبا حفر آبار عميقة وسطحية بها في اطار الاتفاقية المبرمة بين وزارتي الفلاحة والتربية هي الرّحيات وزاوية بن عمار والفرضة والجروالة الشمالية والجروالة الجنوبية والساقية الحمراء والسعايدية.

واوضح الرياحي لصحفية "وات" ان عدد المدارس المعنية بعملية احداث آبار، 30 مؤسسة تربوية، سيقع تزويدها بالماء الصالح للشراب بشكل منتظم وضمان استقلاليتها عن المجامع المائية التي تعيش أغلبها على وقع عدّة إشكاليات ما خلق خللا في الدورة المائية واضطرابات في التوزيع .

وبين الرياحي في سياق متصل، أن المصالح المعنية الجهوية والمركزية ذات الصلة، قامت بدراسة الملفات الفنية لمشروع تزويد المؤسسات التربوية بالماء الصالح للشراب بالجهة، وتم تمكين هذه المدارس من التراخيص اللازمة وتحديد الأماكن التي سيتم بها حفر هذه الآبار، وذلك في انتظار الإعلان عن طلب عروض أشغال حفر الآبار التي سيتم الحرص على انجازها قبل العودة المدرسة المقبلة، وفق تعبيره .

جدير بالذكر أن وزيرة التربية سلوى العباسي ادت مساء أمس الجمعة زيارة ميدانية للمدرسة الإبتدائية الرّحيات بعمادة القصر في معتمدية سبيطلة وعقدت جلسة عمل ببلدية المنطقة مع المصالح الجهوية والمحلية، أعلنت خلالها عن حفر آبار عميقة وسطحية بعدد من المؤسسات التربوية بولاية القصرين منها 7 آبار بمعتمدية سبيطلة بما فيها بئر أنبوبية بالمدرسة الابتدائية بالرّحيات، في سبيل توفير الماء الصالح للشراب للتلاميذ وتمكينهم من حقهم في هذا المرفق الحيوي وتوفير أفضل الظروف للتعليم والتعلم والنجاح .