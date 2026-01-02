محكمة الاستئناف بتونس تُقرّ الحكم الصادر ضدّ الصحفي محمد بوغلاب مع تأجيل التنفيذ

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/660001b6932ca9.38597829_kmflqipjoghen.jpg width=100 align=left border=0>

أصدرت اليوم الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس قرارها بخصوص الصحفي محمد بوغلاب، حيث قضت بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حقه، والقاضي بسجنه مدة عامين، مع تمتيعه بتأجيل التنفيذ.



ويأتي هذا الحكم على خلفية قضية تقدّمت بها أستاذة جامعية ضدّ بوغلاب، على إثر تدوينة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.





