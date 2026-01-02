Babnet   Latest update 20:10 Tunis

محكمة الاستئناف بتونس تُقرّ الحكم الصادر ضدّ الصحفي محمد بوغلاب مع تأجيل التنفيذ

أصدرت اليوم الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس قرارها بخصوص الصحفي محمد بوغلاب، حيث قضت بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حقه، والقاضي بسجنه مدة عامين، مع تمتيعه بتأجيل التنفيذ.

ويأتي هذا الحكم على خلفية قضية تقدّمت بها أستاذة جامعية ضدّ بوغلاب، على إثر تدوينة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

